Overlast van Poolse supermarkt: buren kunnen huis aan gemeente verkopen

Buurtbewoners die gebukt gaan onder de overlast rond de Poolse supermarkt aan de Gastelseweg in Roosendaal moeten hun huis aan de gemeente kunnen verkopen. Het is een opmerkelijk voorstel van burgemeester Han van Midden om af te rekenen met de problemen die al ruim tien jaar spelen. "Deze kwestie kost de stad handenvol geld aan handhaving en moet daarom voor eens en altijd worden opgelost.”

“Dit is een voorstel om het dossier af te sluiten. Natuurlijk hangt er een prijskaartje aan. Het is aan de gemeenteraad om uiteindelijk een beslissing te nemen”, zegt Han van Midden.

Huizen in waarde gedaald Burgemeester en wethouders komen daarom nu met een aantal ongebruikelijke voorstellen aan de gemeenteraad. Volgens Van Midden is alles bespreekbaar. Als mogelijke oplossingen noemt hij onder meer het uitkopen van de eigenaar van de supermarkt en buurtbewoners de mogelijkheid geven om hun huis aan de gemeente te verkopen. Dan moeten eigenaren wel aan kunnen tonen dat hun huis minder waard is geworden.

Marc van der Leeuw van het actiecomité van buurtbewoners is 'voorzichtig positief'. "We moeten het eerst allemaal nog maar eens zien voordat we het geloven. Je kunt een plan hebben maar het gaat om de uitvoerbaarheid. Een opkoopregeling zou een oplossing kunnen zijn, maar dan moet je wel weer een ander huis zien te vinden. Dat is in deze tijd nog niet zo gemakkelijk. Het belangrijkste blijft voor ons dat deze winkel hier niet hoort."

Andere opties om de overlast aan te pakken zijn de herinrichting van de omgeving van de supermarkt naar een groene fietsvriendelijke straat, het verplaatsen van de supermarkt naar een geschiktere plek en het onteigenen van het pand om plaats te maken voor huizen.