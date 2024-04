Alle bussen staan zaterdag 3 minuten stil: 'Blijf van onze mensen af'

Alle bussen in Brabant staan zaterdagavond drie minuten stil. Hiermee willen de streekvervoerders een signaal afgeven tegen het geweld waar hun personeel mee te maken krijgt. Ze sluiten daarmee aan bij het initiatief van de Nederlandse Spoorwegen. De treinen van de NS zullen zaterdagavond namelijk ook voor drie minuten stoppen met rijden.

Zaterdagavond om half elf stoppen alle bussen in Brabant voor drie minuten met hun rit. Busvervoerders Hermes en Arriva vinden het belangrijk om op deze manier een statement te maken tegen geweld.

"Je moet van mensen die hun werk doen afblijven. Of het nu buschauffeurs, treinconducteurs, politie of brandweer is. Deze mensen in uniform doen hun werk en die laat je met rust", zegt Herman de Gooijer, woordvoerder van Hermes.

Mishandeling door jongeren

De NS heeft de protestactie in het leven geroepen nadat er afgelopen weekend een hoofdconductrice en een machinist zijn mishandeld door een groepje jongeren. Bij de NS werden het afgelopen jaar 1042 geweldsincidenten tegen medewerkers geregistreerd.

De woordvoerder van Hermes heeft geen exacte cijfers over geweldsincidenten in het busverkeer. "Maar elk incident is er een teveel", zegt hij. "Het gaat er niet om hoe vaak het gebeurt, maar dat het gebeurt. We willen laten zien dat je mensen gewoon hun werk moet laten doen."

Aandacht vanuit de overheid

Met het protest hoopt de NS hulp te krijgen vanuit de overheid. De NS wil onder andere toegang tot bepaalde informatie in politiesystemen. Bij Hermes gaat het daar niet zozeer om. "Vanuit de lokale overheid is er genoeg aandacht en inzet. Het is voor ons vooral belangrijk om weer eens breed te laten zien dat iedereen zich aan de regels moet houden."

