Treinen staan even stil uit protest tegen geweld: 'Kan zo niet langer'

De NS zet zaterdagavond om half elf alle treinen drie minuten stil. Dit uit protest tegen het geweld waar medewerkers mee te maken krijgen. Directe aanleiding voor de actie is de mishandeling afgelopen weekend van een hoofdconductrice en een machinist door een groep jongeren. De NS wil met het protest een stevig signaal afgeven: "Het kan zo niet langer."

Een conducteur werd afgelopen weekend mishandeld. De vrouw werd volgens spoorwegvakbond VVMC van een trap gegooid, geschopt en geslagen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht en zit in het gips. Ook een machinist kreeg klappen. "Dit was voor ons de druppel die de emmer deed overlopen", zegt Wouter Koolmees, directeur van de NS. De actie van zaterdag is op het tijdstip dat dit gebeurde.

"Het is waanzin waar mijn collega's dagelijks mee te maken krijgen", zegt Koolmees. De samenleving is volgens hem aan het verharden. "Het geweldsincident van afgelopen weekend past in een schrikbarend patroon van bedreigingen en belagingen van onze collega's. We lopen tegen grenzen aan van wat wij kunnen."

Afgelopen jaar werden er 1042 geweldsincidenten tegen medewerkers van de NS geregistreerd. Dit is een stijging van acht procent ten opzichte van 2022. Het gaat om onder meer bedreigingen, bespugen of lichamelijk geweld. NS-medewerkers hebben afgelopen jaar ruim 2300 keer te maken gehad met gescheld en beledigingen. De NS is onlangs gestart met een pilot waarin medewerkers een bodycam dragen.

Hulp van overheid

De NS wil nu hulp van de overheid. De afgelopen jaren heeft de spoorwegmaatschappij samen met andere vervoerders meerdere keren in Den Haag aangedrongen op meer bevoegdheden en middelen. De NS wil bijvoorbeeld dat veiligheidspersoneel toegang krijgt tot landelijke systemen voor de controle van de identiteit van reizigers. Ook wil de NS toegang tot bepaalde informatie in politiesystemen, zodat medewerkers eerder weten wie ze voor zich hebben.

Geweld in Brabant

Ook in Brabant krijgen medewerkers van de NS geregeld te maken met geweld. Zo werden beveiligers van het station in Breda in 2021 geschopt en geslagen door een man die zijn vervoersbewijs niet wilde laten zien. Hij bedreigde hen ook met een mes.

En op de trein van Eindhoven naar Weert gingen vorig jaar agenten een tijd lang mee, omdat het er regelmatig onveilig was. Asielzoekers van het azc in Budel zorgden op dat traject voor overlast.

