Philips Stadion groeit op de plek waar het allemaal begon: 'Heilige grond'

Supporters van PSV zijn blij dat het Philips Stadion op de plek blijft waar het in 1911 allemaal begon. PSV wil het stadion uitbreiden van 35.000 naar 45.000 bezoekers. Het stadion aan de Frederiklaan in Eindhoven is een van de oudste van de Eredivisie. "Het is het mooiste stuk Eindhoven dat er is."

“Wij zijn zielsgelukkig”, zegt Marcel Brands, algemeen directeur van PSV, over de toekomstplannen van de club. “We weten nu wat er op deze plek kan. Het is aan ons om te bepalen wat we waar willen maken.” De club uit Eindhoven heeft een enorm potentieel aan bezoekers, stelt Peter Kentie oud-marketingman van PSV. “Die plek is zó interessant, omdat het zo dicht bij het centrum van de stad zit. Het is het mooiste stuk van Eindhoven en zit bij iedereen in het hart." Door het succes van de club staan er 10.000 mensen op de wachtlijst voor een seizoenkaart en dat maakt de uitbreiding logisch. "Ik meen dat rond 2008 al ontwerpen werden gemaakt voor een uitbreiding van het stadion", vertelt Kentie.

"Het Philips Stadion hoort gewoon in de stad."

Ook Rob Bogaarts, de voorzitter van de Supportersvereniging van PSV, is blij dat het stadion blijft op de plek waar het allemaal begonnen is en dat er niet wordt gesproken over een verhuizing. “Het is heilige grond. Sinds 1913 spelen we als PSV daar al. Het hoort gewoon in de stad." De relatie met de plek is belangrijk voor de club, vindt Bogaarts. "Lekker lopen vanuit het centrum in een mooie stoet naar het stadion. Dat geeft zoveel sfeer en veel mensen waarderen dat aan dit stadion."

"Voor het imago is het goed."

De uitbreiding op de huidige plek levert meer voordelen op zegt Bogaarts. "Voor het imago is het goed. Een stadion voor 45.000 fans zet ons hoger op de ranglijst voor bruikbare stadions voor Europese finales." Het Philips Stadion aan de Frederiklaan heeft een lange historie. In 1911 speelde het Philips Elftal zijn eerste wedstrijd op precies dezelfde plek als het Philips Stadion vandaag de dag. Een paar jaar later sluit het elftal zich aan bij de Philips Sport Vereniging. In 1916 wordt de eerste overdekte houten tribune geopend. In iets meer dan honderd jaar ging het aantal toeschouwers van 900 naar 35.000 vandaag de dag. Hieronder zie je een paar van de hoogtepunten van PSV en hoe het stadion zich ontwikkelde door de jaren heen.

Het Philips Stadion op 17 September 1966 (foto: ANP).

Foto uit de wedstrijd tussen PSV en Galatasaray in het Philips Stadion op 16 september 1987 (foto: ANP).

Het dichtmaken van de hoeken van het stadion (foto: ANP).