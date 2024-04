PSV wil stadion uitbreiden met 10.000 plaatsen: ‘Tekeningen worden gemaakt’

PSV wil het Philips-Stadion uitbreiden met 10.000 extra plekken tot een capaciteit van 45.000 toeschouwers. De club heeft een onderzoek laten doen naar de mogelijkheden en daaruit is gebleken dat er ruimte is voor groei.

Onderzoeksbureau Hypercube, specialist als het gaat om economische vraagstukken op het gebied van sport en mobiliteit, keek onder meer naar het technische beleid van de club, de commerciële groei en de personeelsbegroting. Daarnaast werden de jeugdopleiding, het vrouwenvoetbal en de ontwikkelingen in de regio onderzocht. Daaruit blijkt dat het stadion op een gunstige plek ligt en dat er ruimte is voor groei.

De plannen zijn nog niet in beton gegoten: het kostenplaatje moet nog rond worden gemaakt en er moeten nog bouwkundige onderzoeken gedaan worden. Maar de ambitie in Eindhoven is er, zo meldt de club op zijn website .

Nu kunnen er iets meer dan 35.000 mensen in het Eindhovense stadion. Het meest ambitieuze scenario is om uit te breiden met 10.000 plaatsen. Algemeen directeur Marcel Brands houdt daarvoor nog wel een slag om de arm. "Vooruitkijken is belangrijk. Wij willen ambitie uitstralen en delen dezelfde visie als onze raad van commissarissen. Daarmee zeg ik niet dat we morgen het stadion gaan uitbreiden naar 45.000 plaatsen. Daarvoor zijn nog vele stappen te maken.”

Op dit moment wordt berekend wat de kosten zijn en of het technisch haalbaar is. Clubicoon Willy van de Kerkhof liet maandag in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant al doorschemeren dat er voorzichtig concretere plannen worden gemaakt. “Er worden al tekeningen gemaakt voor extra plekken achter de doelen en ik hoorde dat die binnen twee weken worden gepresenteerd", zei hij.

