Man wil gratis naar seksbios en bedreigt medewerker: 'Het was heel heftig'

Een man heeft woensdagmiddag een medewerker van sekswinkel Candy op de Korvelseweg in Tilburg bedreigd met een tang. Hij wilde zonder te betalen naar de seksbios achterin in de winkel, vertelt de medewerker aan Omroep Brabant.

De man is nog niet opgepakt en wordt dus nog gezocht. Enkele agenten droegen kogelwerende vesten tijdens het onderzoek in de winkel.

Volgens de politie zou de man rond kwart voor drie de winkel zijn binnengewandeld. De bedreigde medewerker die Omroep Brabant sprak stond op dat moment achter de balie. Ze was de enige medewerker die werd bedreigd.



‘Strot doorsnijden’

Volgens haar was de man zichtbaar onder invloed toen hij binnenkwam. "Hij wilde zonder te betalen doorlopen naar de seksbios achterin de zaak", vertelt de vrouw. Ze probeerde daar een stokje voor te steken, maar daar wilde de man niets van weten. Hij haalde een tang uit zijn zak en begon meteen te dreigen.

“Hij zei dat hij mijn strot ging doorsnijden”, zegt de vrouw met tranen in haar ogen. Ze is uren later nog altijd zeer onder de indruk van wat er vanmiddag is gebeurd. “De man zwaaide met die tang over de balie. Op een gegeven moment wist hij ook achter de balie te komen.”

Naar huis

De vrouw raakte niet gewond. Uiteindelijk werd de politie gebeld. Toen de politie kwam was de man al weg.

De medewerker gaat nu naar huis, want ze is te geschrokken om haar dienst in de winkel af te maken. “Ik werk hier al zes jaar, maar zoiets als dit heb ik hier nog nooit meegemaakt. Dit was wel echt heel heftig.”