Horrorplant in tuin van Arie en Monique: varkens als laatste redmiddel

Arie en Monique Bankers uit Ginderdoor (bij Mariahout) streden maanden tegen de Japanse Duizendknoop. Niks leek te helpen. Tienduizenden euro's zou het kosten om de 'horrorplant' uit hun tuin te laten verwijderen. Speciaal voor de bestrijding kochten ze een goedkoper wapen: twee varkens “Ze vreten alles op.”

De Japanse duizendknoop kan zelfs door beton heen groeien en is haast niet uit te roeien. De plant verdringt andere planten en veroorzaakt schade aan funderingen en rioleringen. Het onkruid wordt 1 tot 3 meter hoog. "We schrokken van de enorme wortels", vertelt de 39-jarige Monique.

Twee jaar geleden kocht het stel een huis, inclusief een metersbreed veld met hoog onkruid. Dat het om de zeer hardnekkige plant ging, was hen niet verteld.

Het hele veld is inmiddels omgeploegd en op een paar sprietjes na, lijkt alles weg. Ook gemeenten en provincies zetten de knorrende viervoeters regelmatig in. "Ze zijn ook nog eens heel leuk. We houden van dieren", zegt een stralende Monique. Arie: "Extra gezelschap erbij."

Na een jaar worstelen, kwam een creatief idee. "Twee varkens zijn een stuk goedkoper dan de tuinman. We kochten ze voor 90 euro per stuk op Marktplaats. Ze zijn er dol op en wroeten alles om", lacht de 46-jarige Arie.

De buurt heeft er ook een attractie bij. Monique: "Iedereen vindt het leuk. Ze krijgen regelmatig groenteafval en heel veel bekijks", lacht ze. Arie: "Ze zijn beroemd in de buurt. Het is ook een heel mooi gezicht als ze bovenop de zandwal staan." De varkens worden ook aan de buren geleend, die de woekerplant inmiddels ook in de tuin hebben.

Bij verkoop van huis, is het melden van Japanse duizendknoop tegenwoordig opgenomen in de vragenlijst. De varkens moeten nog zeker een paar jaar in de tuin rondlopen, voordat de plant definitief uitgeroeid zou moeten zijn. Wat er daarna met de beestjes gebeurd? "Ze mogen sowieso blijven."

De twee varkens hebben nog geen namen. Of dat iets Japans wordt? "Waarschijnlijk wel", lacht Arie.