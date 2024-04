Muzikaal spektakel op bijzondere locatie bij herdenking 80 jaar bevrijding

De gemeente Meierijstad wil de herdenking van 80 jaar bevrijding in Brabant beginnen met een groot theaterstuk op de voormalige vuilnisbelt De Vlagheide bij Schijndel. Maar er zijn ook optochten met oude legervoertuigen, droppings van parachutisten en op meerdere plekken komen militaire kampen.

Op 17 september 1944 begon Operatie Market Garden. Met een enorme luchtlandingsoperatie wilden de geallieerden bruggen over kanalen en rivieren in Brabant en Gelderland veroveren om zo door te kunnen stoten naar Arnhem. De operatie mislukte, maar zorgde wel voor het begin van de bevrijding van Brabant.

Net buiten Schijndel ligt een 39 meter hoge berg die De Vlagheide heet. Dit was vroeger een vuilnisbelt. Nu is het een recreatiegebied. In de Tweede Wereldoorlog was het nog een grote vlakte, waar op 17 september Amerikaanse parachutisten landden.

Veel figuranten

Boven op die heuvel gaat op 13 september een groot theaterstuk in première. “Dit is wel de meest unieke plek waar ik ook iets heb gedaan”, zegt producent van het stuk Aart van Bolhuis. “Het gaat ook wel een uitdaging worden. Het is een vuilnisbelt. Er mag nog geen haring in de grond.”

Toch wordt het een groots muzikaal spektakel. “Ik hoop dat er straks 200 figuranten te zien zijn”, zegt Van Bolhuis. Die figuranten hoopt de theatermaker in de omgeving te vinden. De plek is vooral bijzonder omdat het zo’n weids uitzicht geeft.

Ook in theaters

Het verhaal is een vertelling van historische anekdotes van vooral de bevrijding van Eerde met daartussendoor de verhalen over vrijheid van nu. De hoofdpersoon van het stuk is de kleindochter van een getuige van de droppings bij Eerde.

Hoe de voorstelling er precies uit gaat zien is nu nog niet duidelijk. “Het wordt een muzikale voorstelling, bijna een musical”, zegt Van Bolhuis. Het is de bedoeling dat de voorstelling een aantal keer gespeeld wordt op De Vlagheide. Daarna trekt het stuk langs theaters door Brabant.

Maar er gebeurt meer rond de herdenking van 80 jaar Market Garden: