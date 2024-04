Mark Buijs (55) wordt nieuwe burgemeester van Roosendaal

Mark Buijs wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Roosendaal. Dat is woensdag in een buitengewone raadsvergadering bekendgemaakt. De 55-jarige VVD-politicus volgt Han van Midden op die na bijna 5 jaar burgemeesterschap vertrekt. Buijs is nu nog burgemeester van Oosterhout.

De vertrouwenscommissie omschrijft Buijs als een 'ervaren bestuurder' en iemand met een 'warme persoonlijkheid'. Buijs was eerder burgemeester van Boxtel en sinds 19 december 2018 is hij burgemeester van Oosterhout. Mark Buijs is getrouwd en heeft twee zoons

Buijs ziet uit naar zijn ambt in Roosendaal: “Ik ben heel erg blij dat ik het vertrouwen van de vertrouwenscommissie en de raad heb gekregen om burgemeester te mogen worden van gemeente Roosendaal. Ik kijk er naar uit om samen met het college en de raad de mooie ambities die er voor Roosendaal liggen uit te voeren.”

Voorkeur

In totaal solliciteerden elf mensen op de burgemeestersfunctie in Roosendaal. Commissaris van de Koning Ina Adema stak niet onder stoelen of banken dat – zolang er in Brabant meer mannen dan vrouwen burgemeester zijn – ze een lichte voorkeur had voor in vrouw in Roosendaal.

De huidige burgemeester Han van Midden neemt op 30 mei afscheid. Hij verwierf in korte tijd landelijke bekendheid door zijn zichtbaarheid en onorthodoxe aanpak van de criminaliteit in zijn stad. Van Midden verhuist naar Curaçao waar hij leiding gaat geven aan een overheidsorganisatie die toezicht houdt op de overheidsfinanciën in Caribisch Nederland.

De aanbeveling voor het burgemeesterschap in Roosendaal gaat nu naar demissionair minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken. Koning Willem-Alexander zet daarna zijn handtekening onder het Koninklijk Besluit. Verwacht wordt dat Mark Buijs op 18 juni wordt beëdigd.