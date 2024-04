112-nieuws: grote controle in Drunen • drugspand gesloten

16.10

Op het Halve Zolenpad in Waalwijk zijn twee minderjarige meisjes door een man van hun scooter geduwd en getrapt. Dit gebeurde rond kwart over twee. Bij de val raakte een van de meisje zwaargewond. De politie is direct met meerdere wagens op zoek gegaan naar de dader. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar een ziekenhuis. Team verkeer van de politie vond enkele tanden tijdens het onderzoek in het grasveld. Die zijn vermoedelijk van een van de slachtoffers.



Twee meisjes van scooter geschopt, één slachtoffer in ziekenhuis

UPDATE: De politie is nog op zoek naar de verdachte van deze 'zware mishandeling'. Een van de twee meisjes ligt nog steeds in het ziekenhuis. De politie is ook op zoek naar mogelijk camerabeelden.