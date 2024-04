112-nieuws: verdachte pinner aangehouden in Tilburg • auto op de kop op A2

14.07

Een vrachtwagen met accu's is donderdagmiddag op de A67 bij Eersel in brand gevlogen. Iets voor half drie was de brand geblust. In eerste instantie was de snelweg in beide richtingen dicht. Na het blussen van de brand geldt dat alleen nog voor de rijbanen richting België.

Wil je via de A67 richting Antwerpen? Dan is het advies om te rijden via Breda, over de A58, A16 of E19.

Lees hier meer.