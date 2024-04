Man thuis overvallen door nepagent: zo herken je een echte politieman

Het is een verdrietig verhaal: een oudere man uit Vught is woensdagavond thuis overvallen door iemand die zich voordeed als agent. Het is niet de eerste keer dat iemand voor de gek wordt gehouden om vervolgens beroofd te worden. Overvallers kunnen erg creatief en overtuigend zijn met hun act, zo blijkt vaker. Maar hoe onderscheid je nu een nepagent van een echte?

"Je kan altijd vragen om een politielegitimatiebewijs", zegt een politiewoordvoerder. Dat is een kaart met de naam, het personeelsnummer en een pasfoto van de desbetreffende agent. Het is echter niet zo dat een agent altijd met de kaart in de hand klaarstaat voor de deur. "Een politieambtenaar in uniform hoeft zich niet uit eigen beweging te legitimeren. Maar als je ernaar vraagt, moet hij wel zijn politielegitimatiebewijs tonen", legt de woordvoerder uit.

Wanneer iemand in burgerkleding zegt dat hij van de politie is, is dat volgens de woordvoerder een ander verhaal: "Dan moet de politiemedewerker wél uit eigen beweging het politielegitimatiebewijs tonen." En als er dan alsnog argwaan is? Dan kan je volgens hem altijd contact opnemen met het dichtstbijzijnde politiebureau of bellen naar het algemene nummer van de politie.

Nooit waardevolle spullen afgeven

Wat opmerkelijk is aan de overval in Vught, is dat meerdere buurtbewoners eerder op de avond door 'de politie' zouden zijn gebeld. Zogenaamde agenten vroegen of mensen waardevolle sieraden of geld in huis hadden. Hierover werden meerdere meldingen gemaakt bij de wijkagent in Vught.

Een goede zaak, zo geeft de woordvoerder aan. "Wij als politie vragen nooit om waardevolle spullen, een pinpas of pincode af te geven. Doe dit dan ook nooit. Laat onbekenden ook niet binnen, hoe betrouwbaar of onschuldig ze ook ogen."

Ook bij een verdacht telefoontje is het belangrijk om het contact zo snel mogelijk af te breken, gaat de woordvoerder verder: "Hang op en bel de politie. Mocht de situatie actueel zijn, bel dan 112."

Flink schrikken

Ondanks dat de rust woensdagmorgen is teruggekeerd aan de Haagwinde in Vught, waar de oudere man slachtoffer werd van de nepagent, was het wel flink schrikken voor de bewoners daar. "We houden nu beter in de gaten wie er voor de deur staat voordat we opendoen", zei een bewoner eerder woensdag al tegen Omroep Brabant.

De politie is nog bezig met het onderzoek. Ook vraagt ze mensen die iets verdachts gezien of gehoord hebben contact op te nemen met de politie.

