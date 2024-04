Jeltes sponsoractie loopt uit de hand: al 10.000 euro voor Alpe d'HuZes

Een kleine actie zou het worden. Jelte Mulders (13) uit Goirle wilde geld bij elkaar rennen voor Alpe d'HuZes. Het groeide onverwacht uit tot een enorm evenement. Ruim 200 brugklassers liepen mee. In totaal is 10.000 euro opgehaald voor kankerbestrijding. "Het is uit de hand gelopen", lacht Jelte.

Een ballonnenhaag, speakers, dansende leraren en Willem II-mascotte Kingo. Alles werd uit de kast getrokken voor Jelte. "Echt geweldig om dit met zoveel kinderen te mogen doen", zegt hij glunderend van trots.

"Ik wil niet dat mijn familie en vrienden doodgaan."

"Ik wil gewoon dat mijn vrienden en familie niet doodgaan aan kanker." Zo verloor Jelte zijn opa aan kanker. Zijn 15-jarige broer heeft een syndroom waardoor hij zeker ook kanker krijgt. Ook hebben een familievriend en tante nu kanker. "Ondanks hun ziekte blijven ze enorm positief. De onmacht die door de kanker ontstaat, zetten zij echt om in kracht. En dat vind ik erg bijzonder." Leerlingen renden maximaal tien rondjes van 1,4 kilometer. De meest fanatieke leerlingen dus 14 kilometer, de afstand die ook met Alpe d'Huzes wordt gefietst. Alle brugklassen van het Mill Hill College in Goirle renden mee. De 13-jarige Thomas: "Ik vind het heel knap dat Jelte dit doet. Mijn opa is ook overleden aan kanker. Het is heel mooi om dit te doen." Toch had niet iedereen het even makkelijk. "Ik heb totaal geen conditie. Het is niet leuk, ik moet nog vijf rondjes", zegt brugklasser Sia ietwat hysterisch.

"Ik draag mijn dierbaren letterlijk bij me."

Dit jaar doet Jelte voor de derde keer mee aan Alp d'HuZes. Op zijn rug draagt hij een grote Dombo-knuffel, met foto's van zijn dierbaren. "Zo draag ik ze letterlijk bij me. Dat vinden ze heel erg mooi. Elk jaar komen er helaas weer mensen bij." Op 2 juni wil Jelte maar liefst vier keer de berg op fietsen. Hoe het aan de top is? "Dat is niet te beschrijven zo mooi." Of zijn dierbaren meekijken vanaf boven? "Dat weet ik zeker."

Alpe d’HuZes is een jaarlijks evenement waarbij zoveel mogelijk geld wordt ingezameld voor onderzoek naar kanker en naar verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met kanker. Op de eerste donderdag van juni beklimmen zo'n 5000 deelnemers fietsend, hardlopend of wandelend de Alpe d’Huez, een berg in de Franse Alpen. De weg naar de top telt 21 bochten en is 14,5 kilometer lang. Fietsers gaan maximaal zes keer omhoog en wandelaars maximaal drie keer.