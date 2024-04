Dieuwertje strijdt tegen voedselverspilling met vrolijke Voedselbankjes

We kopen met z’n allen onwijs veel eten, waarvan een groot gedeelte ook weer weggegooid wordt. Zonde, dacht Dieuwertje Vorstenbosch. Het zette haar aan het denken over een eenvoudige manier om voedselverspilling tegen te gaan. Samen met haar vriend Lot van Os bedacht ze de Voedselbankjes. “Volgend jaar willen we er 200 door heel Tilburg.”

Dieuwertje is een bezige bij. Als klimaatburgemeester van Tilburg pakt ze altijd onderwerpen aan zoals de omschakeling naar duurzame energie, vergroening of hergebruik van spullen.

Bij een van haar laatste projecten, de Plantenservice, reed Dieuwertje met een gepimpte winkelkar door het centrum van Tilburg en deelde ze gratis plantjes en stekjes uit. “Ik ben met allerlei kleine projectjes bezig”, vertelt ze.

Ze maakt zich ook zorgen over de toenemende armoede en de hoge prijzen in de supermarkt. “Inkoopprijzen worden hoger door de oorlog en ook corona heeft veel gedaan. Maar ondertussen gooien wij nog steeds superveel eten weg. Dat is zo zonde.”

Vrolijke Voedselbankjes

Om dat probleem tegen te gaan, bedacht Dieuwertje samen met creatief ondernemer Lot de Voedselbankjes. Geverfd in een vrolijke kleur en gemaakt van gerecycled hout staat de allereerste voor haar eigen huis.

“Iedereen heeft wel iets in de kast liggen wat per ongeluk verkeerd gekocht is.: een pastasaus waar je helemaal niet van houdt, bijvoorbeeld. Of misschien heb je een appelboom in je tuin staan met een enorme oogst.” Al die producten kun je kwijt bij een Voedselbankje. Mensen in de buurt mogen zelf kiezen wat ze daarvan meenemen.

Het Voedselbankje bij Dieuwertje staat er zo’n drie weken en blijkt een groot succes in de buurt. Niet alleen levensmiddelen worden aan het bankje gedoneerd. “Wat ik heel bijzonder vond, is dat iemand er parfum op heeft gezet. Ook die is weer meegenomen”, vertelt ze trots.

Zelf heeft Dieuwertje ook wat overgebleven stekjes van De Plantenservice op haar bankje gezet. “Die waren ook snel weg en het grappige is dat kort daarna ineens een bakje met een radijsstekje stond. Nou, daar werd ik helemaal blij van.”

Bankje voor iedereen

Het idee van de Voedselbankjes lijkt een beetje op de zelfgemaakte levensmiddelenkastjes, die al wat langer bestaan. Toch is er volgens Dieuwertje een verschil tussen de twee.

“Die kastjes zijn meestal bedoeld voor een specifieke doelgroep. Ze zijn vaak te vinden bij wijkcentra en zijn niet altijd voor iedereen. Onze Voedselbankjes zijn heel laagdrempelig, je mag altijd iets komen pakken, ongeacht je financiële situatie. Het maakt niet uit of je het breed hebt of niet, je hoeft je niet te schamen. Iedereen heeft er evenveel recht op.”

Inmiddels is er al een tweede Voedselbankje geplaatst aan de Lange Nieuwstraat. Vlak voor woongroep De Medeklinkert én in de buurt van een basisschool en daklozenopvang. Die plek gaf een goed gevoel bij Dieuwertje en haar team en kreeg meteen al positieve reacties. “Iemand had online gezien dat dat bankje er kwam en heeft een kwartier later allerlei spulletjes gebracht.”

Statiegeld inzamelen

Het doel is om voor 1 april volgend jaar in heel Tilburg zo’n tweehonderd bankjes te plaatsen. Dat gaat niet zomaar en daarom is Dieuwertje bezig om nog een ander groot probleem aan te pakken. We gooien namelijk ook enorm veel statiegeld weg. In Nederland blijft voor honderden miljoenen aan statiegeld liggen.

Daarom wil ze een service beginnen om statiegeldflessen en -blikjes op te halen. "De opbrengst gebruiken we voor het Voedselbankje. Twee vliegen in één klap dus.”

