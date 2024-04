Koningsspelen op veel scholen afgelast: te nat en te koud

Op veel basisscholen gaan de Koningsspelen vrijdag niet door. Er wordt regen voorspeld en daarmee valt de sportieve dag in het water. "Kinderen krijgen het anders hartstikke koud", zegt een organisator. Sommige scholen verplaatsen de activiteiten naar binnen, maar dat kan niet overal omdat de groepen kinderen zo groot zijn.

Waar sommige basisscholen hun activiteiten naar binnen kunnen verplaatsen, is dat voor de zeven scholen in Boxtel niet te doen. "Op zo'n korte termijn kun je geen programma binnen meer regelen. Je kunt de kinderen ook niet buiten laten sporten. Naast regen, wordt het ook maar 8 graden", zegt De Brouwer.

De Koningsspelen bestaan sinds 2013 en de scholen in Boxtel doen al vanaf het begin mee. "Het is de eerste keer dat we het moeten afgelasten", zegt De Brouwer. "Het is eigenlijk altijd wel goed weer geweest tijdens de Koningsspelen. Donderdag was het ook prima weer. Het is dus erg jammer dat we het morgen niet door kunnen laten gaan."

Niet alleen in Boxtel worden de Koningsspelen afgelast. Ook de organisatoren in de gemeente Loon op Zand geven aan dat veiligheid en plezier voorop staan en dat wordt moeilijk met deze weersverwachtingen. Ze gaan zich daarom focussen op een mooie Koningsspelen in 2025.

In Hilvarenbeek vinden ze het ook jammer dat de Koningsspelen niet doorgaan. "Het weer kunnen we helaas niet regelen", schrijft de organisatie op Facebook.