112-nieuws: bestelbus knalt tegen boom • ongeluk op A27

05.53

Op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven stond een vrachtwagen in brand bij knooppunt Ekkersweijer in Best. De brandweer kwam ter plaatse om de brand te blussen. De bergingswerkzaamheden duurden tot tien uur. Een rijstrook was dicht en de toerit naar Best was dicht. Automobilisten konden omrijden via knooppunt Vught.