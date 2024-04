Achtste aanslag bij Caza: coffeeshop opnieuw gesloten

De deuren van coffeeshop Caza aan de Gasthuisring in Tilburg gaan opnieuw op slot. Donderdagnacht is de coffeeshop voor de achtste keer het doelwit geweest van een aanslag. De gemeente sluit de zaak voor twee weken. De maatregel van preventief fouilleren heeft de nieuwe aanslag dus niet kunnen voorkomen. Ook is er nog niemand aangehouden.

De aanslag komt in een periode dat de politie en gemeente veel aandacht besteden aan de veiligheid rondom de coffeeshop. Sinds afgelopen maandag mogen agenten iedereen fouilleren die in een gebied rondom de coffeeshop is. Het gaat om tien straten waar behalve de Gasthuisring onder meer de Hart van Brabantlaan, Spoorlaan en het Wilhelminapark bij horen. Dit zogenaamde veiligheidsrisicogebied is voor zes maanden aangewezen. Ook staan er regelmatig beveiligers bij Caza. De coffeeshop moet die van de gemeente inhuren om de overlast en de aanslagen te voorkomen. De maatregelen hebben er nog niet geleid dat de politie iemand heeft aangehouden. DIT IS OOK INTERESSANT: Kogels, handgranaten, brandbommen: coffeeshop al 7 keer doelwit aanslag