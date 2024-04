112-nieuws: vrachtwagen in brand • jonge vrouw gezocht

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

05.53 Vrachtwagen in brand Op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven stond een vrachtwagen in brand bij knooppunt Ekkersweijer in Best. De brandweer kwam ter plaatse om de brand te blussen. Rond half negen loopt de vertraging op tot ongeveer vijftien minuten, omdat er nog een rijstrook gesloten is. Direct na de brand werden tijdelijk twee rijstroken afgesloten.

05.00 Jonge vrouw gezocht in Nuenen Op Burgernet roept te politie op uit te kijken jonge vrouw van 18 of 19 jaar. Ze heeft lang blond haar en is rond acht uur gisteravond te voet gevlucht vanaf de Sophiastraat in Nuenen. Tips? Bel nu 112.

18.33 Grote controle in Drunen De politie, handhavers, douane en de gemeente voerden gisteravond een grote controle uit op de bedrijfspanden en bovenliggende woningen aan het Plataanplein in Drunen. Ook alle garageboxen aan de achterkant zijn gecontroleerd. Meerdere honden doorzochten de garageboxen en panden. De controles zijn uitgevoerd omdat steeds vaker blijkt dat panden en garageboxen niet worden gebruikt voor wat is toegestaan. De gemeente hoopt vandaag met een bericht te komen van wat er is gevonden. (foto: Iwan van Dun/ SQ Vision)