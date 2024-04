Lava werd geïnspireerd door Disney en wordt nu zelf beroemd als animator

De Helmondse Lava Hijzelaar (22) is een aanstormend talent in de wereld van animaties. Vrijdag staat ze als jongste spreker ooit op het podium bij The Art Department in Eindhoven: een animatie- en filmfestival waar de allerbeste ontwerpers samenkomen.

Een drukke dag voor Lava. Ze heeft al drie interviews achter de rug als we haar spreken. Ze vertelt vrijdag bij The Art Department over haar carrière als 2D-animator, hoe ze is gekomen waar ze nu staat. Want Lava is jong. Zodra ze een potlood vast kon houden, begon ze met tekenen. Op haar elfde tekende ze al realistische portretten en bedacht ze dat ze kunstenaar wilde worden. "Ik dacht, ik ga maar gewoon goed leren tekenen." Haar moeder, ook kunstenares, gaf haar de nodige tips. De liefde voor animaties ontstond door Walt Disney en de creaties van deze productiestudio. "Ik houd van animatiefilms, de echte klassiekers. Denk aan de Kleine Zeemeermin en Belle en het Beest." Na haar middelbare schooltijd op het Dr. Knippenberg College in Helmond schreef ze zich in op haar achttiende voor Gobelins in Parijs. Deze opleiding staat bekend als de beste animatieschool van Europa. Haar hbo-diploma als animator heeft ze inmiddels op zak.

"Ik teken gewoon met pen, potlood en papier. Beetje oldskool."

Ze bleef in Parijs, want tijdens haar studie kwam de grote Glen Keane langs. "Hij staat bekend als Disney-legende. Tarzan, Belle en het Beest: de meeste klassiekers heeft hij ontworpen en geanimeerd." Hij ging aan de slag met een nieuwe film en Lava besloot zich aan te melden om daaraan mee te werken. "Samen met één andere student ben ik daar terechtgekomen." Als animator bedenkt ze een karakter en brengt het op papier letterlijk tot leven. “Je probeert zelf in het karakter te komen en leven erin te blazen zodat emoties over komen. Ik ben als het ware de acteur via het karakter”, legt ze uit bij NPO Radio. Haar schetsen maakt ze traditioneel op papier. “Zeg maar hoe Disney het vroeger heeft gedaan, dat is hoe ik nu ook werk. Gewoon met pen, potlood en papier. Beetje oldskool.” Maar tegenwoordig is alles van Disney 3D, oftewel gemaakt met de computer. "Ik heb 3D animeren geprobeerd maar het is echt het tekenen waar ik verliefd op ben geworden."

"Dat zijn 24 tekeningen per seconde, dus héél véél tekeningen."

Voordat haar tekening een animatie is, gaat er heel veel tijd overheen vertelt Lava. “Van al die tekeningen worden foto’s gemaakt, als je die heel snel achter elkaar afspeelt, krijg je een animatie, dan beweegt het in een keer. Dat zijn 24 tekeningen per seconde, dus héél véél tekeningen. Het duurt jaren en jaren om er een animatiefilm van te maken." Zelf hoopt ze ooit haar eigen karakter op het grote scherm te zien. Maar ondertussen geniet ze van haar werk. "Dit is mijn eerste baan, ik wil vooral een betere animator worden. Ik ga zien waar animatie mij toe leidt." Lava maakte een portfolio als toelatingsexamen voor Gobelins, bekijk hieronder haar werk.