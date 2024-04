Zoektocht van twee geadopteerde zussen maakt kans op een prijs

Als schrijver is Cobi van Baars uit Cuijk een laatbloeier, maar bloeien doet ze. De recensies voor haar nieuwe roman 'De Onbedoelden' zijn juichend. 'Een indrukwekkend en ontroerend boek,' schreef De Volkskrant, die haar vier sterren toebedeelde. En ze is met haar boek één van de zes genomineerden voor de Libris Literatuurprijs die op 13 mei wordt uitgereikt. Cobi is zondag te gast in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant.

De roman is gebaseerd op werkelijke gebeurtenissen: een adoptiedrama in het katholieke zuiden. Ze kwam er bij toeval mee in aanraking, meer dan twintig jaar geleden. Het verhaal van een tweeling die door adoptie van elkaar wordt gescheiden.

In 'De Onbedoelden' heten ze Aaf en Annemarieke. Ze kwamen in de jaren 60 in een 'doorgangshuis' bij de nonnen in Zuid-Limburg 'onbedoeld' ter wereld. Hun moeder was nog jong en de vader was buiten beeld. De zussen werden geadopteerd, maar door verschillende gezinnen. Het boek begint op het moment dat de zussen meerderjarig worden en te horen krijgen dat ze een tweelingzus hebben. Samen gaan ze op zoek naar hun oorsprong.

Cobi van Baars kwam eind jaren tachtig bij toeval in contact met een van de zussen. Die vertelde dat ze net kennis had gemaakt met haar tweelingzus. Cobi was toen nog geen schrijver. Dat zou nog jaren duren. Ze groeide op in het dorpje Vlierden bij Deurne en als kind schreef ze weleens dingen die haar moeder zo bijzonder vond dat ze zich niet kon voorstellen dat Cobi het had geschreven. Maar pas veel later durfde ze zich 'schrijver' te noemen.