Voor motorcoureur Henk van Kessel (77) ging het nooit hard genoeg

Henk van Kessel (foto: Wout Meppelink) Henk van Kessel (foto Wout Meppelink). Volgende 1/3 Henk van Kessel laat zien hoe het er vroeger aan toe ging.

Henk van Kessel uit Mill is een van de succesvolste motorcoureurs van Nederland. In zijn 20-jarige carrière werd hij één keer wereldkampioen, tien keer Nederland Kampioen en verbrak hij het wereldsnelheidsrecord. Nu is er een boek over zijn carrière als motorcoureur.

De garage achter het huis van Henk in Mill herbergt een heus museum. “Hier staan bijna alle motoren waar ik vroeger op heb gereden. Dit is heel mijn carrière.” De 77-jarige Henk klimt kwiek op de 50 cc motorfiets waar hij in 1974 wereldkampioen mee werd. Om te laten zien hoe aerodynamisch hij erop moest zitten. De liefde voor motoren is hem met de paplepel ingegoten. Zijn vader had een fiets- en bromfietszaak. “Het begon met bromfietsen opvoeren: 60, 70, 100 kilometer per uur. Het was me nog niet hard genoeg”, vertelt hij. “Maar ja, de politie zat steeds achter me aan. Toen leek het me verstandiger om op het circuit te gaan rijden.”

"Er went niets zo snel als snelheid."

In 1967 rijdt hij in Reusel zijn eerste wedstrijd. “Ik werd meteen vierde. Tussen veertig anderen van wie er veel al jaren raceten. In dat eerste jaar werd ik Nederlands Kampioen. Het mooie is de vrijheid die je voelt. En dat je jezelf kan meten met een hoop anderen en kan zeggen dat je de beste bent. Ja, ik ben wel een beetje ijdel.” Eng heeft hij het racen nooit gevonden. “Nee, daar groei je mee op. Er went niets zo snel als snelheid. Ik ben nooit bang geweest. Ongeschonden kom je echter nooit uit de strijd. Echt grote ongelukken heb ik nooit gehad. Wel heb ik een paar keer in het ziekenhuis gelegen en dingen gebroken. Maar nooit heftige dingen.”

"Er zijn maar weinig Nederlanders die zoveel gepresteerd hebben."