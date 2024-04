112-nieuws: auto botst tegen vangrails • takken langs kanaal in brand

05.14

Een auto is afgelopen nacht in het water beland naast de Professor Asserweg in Waalwijk. Dit gebeurde rond halfdrie. "Gelukkig zat er niemand meer in de auto en is niemand gewond geraakt", laten agenten weten. De bestuurder was zelf al uit de auto geklommen toen de hulpdiensten aankwamen. Brandweer en ambulancemedewerkers hoefden niet meer in actie te komen. Na onderzoek blijkt dat de 18-jarige bestuurder uit Wijk en Aalburg onder invloed reed. Hij werd meegenomen door de politie en kreeg een proces-verbaal.