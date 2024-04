Oudere man op scootmobiel gewond bij botsing met auto op provinciale weg

De bestuurder van een scootmobiel is zaterdagochtend gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Het ongeluk gebeurde op de provinciale weg N615 in Lieshout. Het slachtoffer is door een ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De botsing gebeurde bij de brug over het Wilhelminakanaal. Vermoedelijk wilde de oudere man in zijn scootmobiel de provinciale weg oversteken vanaf de Lange Dreven toen het misging. Het slachtoffer was volgens de politie bij kennis toen hij met de ambulance naar het ziekenhuis werd vervoerd. Het is onduidelijk hoe ernstig zijn verwondingen zijn. Uit elkaar

De scootmobiel eindigde door de klap meters verderop en ligt uit elkaar. Onder meer het wiel en de stoel lagen met een hoop andere onderdelen verspreid over het wegdek. In de auto zat volgens een 112-correspondent een gezin met kinderen, maar zij bleven ongedeerd. De politie heeft de weg enige tijd afgesloten voor onderzoek.

Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision.