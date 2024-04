Dieven slaan boerderijwinkel van Theo (72) en Helma (70) kort en klein

In het boerderijwinkeltje van Theo (72) en Helma (70) Brosens in Roosendaal, waar de aardbeien en peren altijd keurig staan uitgestald, is het zaterdag een enorme ravage. Dieven drongen afgelopen nacht de zaak binnen en vernielden de toegangsdeuren, de groente- en fruitautomaten en sloegen ruiten in.

Een onaangename verrassing, dat was het op z'n zachts gezegd. Terwijl ze net lagen te slapen, kwamen de dieven rond één uur binnen in de winkel in het buitengebied van Roosendaal. De inbrekers forceerden de deur met een breekijzer. Helma is er nog steeds een beetje beduusd van. "Ze hebben de automaten aan gruzelementen geslagen voor het kleingeld dat erin zat. En dat was nog een behoorlijk bedrag, ongeveer zeshonderd euro."

"Onze Sint Bernard blaft altijd flink als er iets aan de hand is."

Hoe ze ongezien hun gang konden gaan, is het echtpaar een raadsel. "We hebben niets gemerkt", zegt de eigenaresse. "Onze hond, een Sint Bernard, blaft flink als er iets aan de hand is. Zelf zijn we allebei een beetje doof aan één oor, maar we hebben de hond helemaal niet gehoord. Waarschijnlijk hebben ze 'm iets gegeven waardoor hij stil bleef", denkt ze.

"De ruit werd ingeslagen voor een bak druiven."

De daders namen ook een koffiezetapparaat mee, en etenswaren. "Er zijn pakjes walnoten, zaden en gedroogde abrikozen verdwenen", weet Helma. "Maar het toppunt is toch wel de wandautomaat, waar je alleen met pin kunt betalen en waar dus geen geld in zit. Daar is de ruit ingeslagen zodat ze er met een bak druiven vandoor konden. Daar word je toch niet goed van", zegt ze somber. In de boerderijwinkel aan de Rietgoorsestraat hangen camera's, maar daar plaatsten de daders heel gewiekst een koffiebekertje overheen, zodat hun actie niet werd gefilmd. Hoe groot de schade is, weet het echtpaar niet precies. "Het vervangen van de automaten gaat ons denk ik rond de tienduizend euro kosten. En daar komen de andere vernielingen nog bij."

"Ze hebben geen idee wat ze een ander aandoen."

Het is niet voor het eerst dat er wordt ingebroken bij Theo en Helma. Ze zijn er allebei vrij rustig onder, maar waarschijnlijk volgt morgen de echte schok, vermoeden ze. "Echt, ze hebben geen idee wat ze een ander aandoen." Ook in Café De Brembos, tweehonderd meter verderop aan de Bergsebaan, werd afgelopen nacht ingebroken. Hoeveel er daar is buitgemaakt, is niet bekend.