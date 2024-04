Kersenteler Janny bang dat ze moet stoppen na verbod op bestrijdingsmiddel

Kersentelers vrezen voor hun toekomst. Ze mogen de zogenoemde suzuki-fruitvlieg, die eitjes in de kersen legt, niet meer met de gewasmiddelen Exirel en Tracer bestrijden. Andere middelen en methodes tegen de vlieg werken niet. De telers vrezen nu voor een mislukte oogst. Stoppen met de kersenteelt lijkt op termijn zelfs de enige optie. "We zouden het middel echt niet gebruiken als het gevaarlijk was."

Janny Verschure van De Kersenhof in Raamsdonk is een van die kersentelers. Ook zij gebruikte de bestrijdingsmiddelen om de vliegen van haar kersen weg te houden. Nu dat niet meer mag, is ze bang dat haar broodwinning zal verdwijnen. "We proberen altijd zo duurzaam mogelijk, zonder bestrijdingsmiddelen te werken", vertelt Verschure. Maar de suzukivliegen, afkomstig uit Azië, zijn zo klein dat ze zelfs door speciale netten heenvliegen. "We hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in fijnmazige netten, die over de gewone netten komen. Maar die vliegjes komen met duizenden tegelijk, dan kunnen er een paar doorheen schieten." Kersentelers konden de bestrijdingsmiddelen Exirel en Tracel gebruiken dankzij een vrijstelling van het ministerie van Landbouw. Ze zijn ook allebei goedgekeurd door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). "En die zijn echt heel streng. Het zijn ook gewasmiddelen die in de landen om ons hen nog gebruikt mogen worden. Een van de twee is zelfs biologisch."

Toch komt het ministerie nu met een verbod. Het zegt zich te baseren op een negatief advies van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Die voerde de afgelopen jaren controles uit bij kersentelers en daaruit bleek dat zij zich niet hielden aan 'de voorschriften voor de veilige toepassing van de bestrijdingsmiddelen', zo zei een woordvoerder van het ministerie tegen de NOS. De middelen zouden bij verkeerd gebruik ook gevaarlijk kunnen zijn voor bijen en oppervlaktewater. Verschure: "Wij hebben die bijen ook nodig voor de bestuiving van de bloemen. En we sproeien de bomen met oppervlaktewater. Dus we zouden dat middel echt niet gebruiken als het gevaarlijk was." Het is niet duidelijk over wat voor overtredingen de NVWA het heeft. "En hoe zwaar zijn die overtredingen? Als iemand 82 kilometer per uur rijdt op een weg waar je 80 mag, gooi je de weg toch ook niet permanent dicht?", zegt een emotionele Verschure.

Gina van der Linden. Foto: Omroep Brabant.

Gina van der Linden uit Mierlo kent de frustratie van de kersentelers. Ook zij had bij haar kersen in het verleden heel veel last van de suzukivliegen en had een vrijstelling om de bestrijdingsmiddelen te gebruiken. "Die vreet door de kers, de kers rot vervolgens weg en je hele oogst is dan vernietigd", vertelt ze. Maar een paar jaar geleden kreeg ze een verbod op het gebruiken van de middelen. Ze had hoogstambomen met een lange stam en bij het sproeien zou het middel te ver wegwaaien. "Dat was een ramp. We hebben de bomen uit frustratie en wanhoop zelfs willen kappen. Ze staan er nog, maar we zijn gestopt als boer. Einde kersenteelt dus," blikt de inmiddels gepensioneerde Van der Linden terug. Want zonder die bestrijdingsmiddelen, was het niet mogelijk om nog kersen te telen. De suzukivlieg verpestte de oogst. "We hebben nog geprobeerd om plakstrips op de stam te plakken om die vliegen te vangen, maar dat werkte niet. Ze vliegen kwamen echt met miljoenen tegelijk. Je zag een oranje zwerm zo groot als een schuur over de boomgaard vliegen."