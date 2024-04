112-nieuws: aanhouding bij steekpartij • vrouw gewond bij ongeluk

21.45

Op de Killeweg in Hank is vanavond rond negen uur een auto uit de bocht gevlogen en in een sloot naast de weg terechtgekomen. Volgens de politie zat in de auto een gezin met vier personen. Brandweerlieden hebben de inzittenden uit de auto gehaald. Het is niet niet duidelijk hoeveel gewonden er zijn. Een van de ambulances is met spoed naar het ziekenhuis gereden. Verder zijn er nog drie ambulances ter plekke en is er traumahelikopter geland. De plek van het ongeluk is afgezet met schermen.