Vermomd als je favoriete personage bij Comic Con: 'Hier kun je jezelf zijn'

Batman, Barbie, Harley Quinn en Harry Potter. Bij Comic Con in Den Bosch komen de meest tot de verbeelding sprekende personages tot leven. Cosplayers heten ze, gepassioneerde fans die uren werken aan gedetailleerde kostuums. Dit weekend dompelen ze zich onder in een wereld vol fantasy, horror, actie en sciencefiction.

Bij Ghostbusters zijn ze dol op een beetje pijniging. Getest wordt of je paranormaal begaafd bent door te raden welke symbolen er op de kaarten staat. Gaat het mis? Met een stroomstoot geven ze je brein een flink duwtje om alles wakker te schudden. "Niet met je tanden gaan knarsen, dan knallen je kiezen eruit", waarschuwt een van de Ghostbusters. "En dat je ook in je broek plast, is helaas niet te vermijden."

"Ik zie bijna niets en zweet me rot."

Sommigen bezoekers zijn onherkenbaar vermomd in hun cosplay-outfit. Zoals Deadpool, een antiheld en superschurk uit de strips van Marvel Comics. "Ik zie bijna niets en zweet me rot, het is een beetje tunnelvisie zo", zegt de jongen die onder het roodzwarte masker verstopt zit.

Deadpool in een lieflijke 'maiden dress' (beeld: Omroep Brabant).

Voor de gelegenheid heeft hij een schattig wit jurkje aangetrokken, een zogenoemde maids-outfit. "Het zit echt supercomfy", lacht hij. "Het leuke aan cosplay? Dat je jezelf kan zijn. Je bent vrij hoe je je wilt uiten, en je bent hier met mensen die je interesses delen." Het is zien en gezien worden. Ghost van Call of Duty loopt rond, net als het konijn en de gekke hoedenmaker uit Alice in Wonderland. "Mijn moeder heeft het kostuum gemaakt, er zit heel veel tijd en moeite in", zegt de roodharige 'Mad Hatter' trots. Er bungelt zelfs een ouderwets theekopje rond haar middel.

De gekke hoedenmaker (beeld: Omroep Brabant).