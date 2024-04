Deze straat in Tilburg is al klaar voor het kampioenschap van Willem II

Het is in de Langestraat in Tilburg niet de vraag óf Willem II promoveert naar de Eredivisie, maar wanneer. De Tilburgers hebben er zo veel vertrouwen in, dat ze de hele straat al hebben versierd met spandoeken en vlaggetjes. Met nog drie wedstrijden te gaan, kan het bijna niet meer misgaan, al moet de klus nog wel geklaard worden. "We stonden er zo goed voor en nu ga je toch twijfelen of het lukt."

Met het gelijkspel tegen MVV Maastricht van zaterdag verspeelt Willem II weer punten, terwijl het er eerst zo rooskleurig uitzag. "Het ging zo goed, we stonden zoveel punten voor en dus hebben we de vlaggen maar opgehangen", legt Alex Abagi uit, bewoner van de Langestraat. "Nu spelen ze dus weer gelijk en ga ik toch twijfelen aan het kampioenschap." Gelukkig denkt niet iedereen in de straat daar hetzelfde over en dus werden er deze week 24 spandoeken en vlaggetjes in de kleuren van Willem II opgehangen. "We staan met z'n allen achter de club en met deze actie willen we dit kenbaar maken", vertelt David School. "We maken als het ware een tweede Willem II-straat en iedereen kan ervan meegenieten." Dat blijkt ook wel als je door de straat loopt, al volgt niet iedereen in Willem II op de voet of überhaupt voetbal. "Voor mij hoeft dit niet perse. Ik ben geen voetbalfan en ik weet dus ook niet waarom ze alles hier hebben opgehangen", zegt Job de Boer. "Ik gok dus dat ze eerste staan, maar verder weet ik er niks vanaf."

"Er is geen rampscenario. Ander moet je dit niet allemaal ophangen."