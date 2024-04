Van der Poel neemt volgende week besluit over plannen Olympische Spelen

Wereldkampioen Mathieu van der Poel neemt komende week een beslissing over de rest van zijn wielerjaar. De 29-jarige renner uit Hoogerheide wil zijn goede voorjaar, dat hij afsloot met de derde plek in Luik-Bastenaken-Luik, even laten bezinken en zei voor de camera van de NOS volgende week bekend te maken wat zijn plannen zijn voor onder meer de Olympische Spelen.

Tijdens de Spelen van Parijs wil Van der Poel het liefst zowel op de mountainbike als op de wegfiets meedoen. In dat geval lijkt deelname aan de Tour uitgesloten. "Het kan voor mij alle kanten op, maar ik wil niet twee dingen half doen. Daarbij is de wegrace in Parijs voor mij een unieke kans op een parcours dat me zeker ligt", zei hij daar in februari over, na het veroveren van zijn zesde wereldtitel in het veldrijden.

De vorige Olympische Spelen in Japan verliep voor Van der Poel alles behalve goed. Tijdens de mountainbikerace viel hij in de eerste ronde na een sprong over een rotsblok. Hij dook over zijn voorwiel heen en schoof meters naar beneden. Na nog een tijdje te hebben doorgereden, stapte hij uiteindelijk af. De foto van de val werd gekozen tot Nederlandse Sportfoto van het jaar.