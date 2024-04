Van der Poel 'heel blij' met brons in Luik-Bastenaken-Luik, 'Pogi' wint

Wielrenner Mathieu van der Poel is zondag tot zijn eigen verrassing nog derde geworden in een heel koude editie van Luik-Bastenaken-Luik. De klassieker werd na een indrukwekkende solo van 35 kilometer gewonnen door favoriet Tadej Pogacar, 'Pogi' uit Slovenië. Zondagochtend begonnen de dik ingepakte renners iets na tienen aan de laatste voorjaarsklassieker van dit seizoen. Wereldkampioen Van der Poel gaf aan dat hij vijf laagjes kleding droeg om de kou te trotseren.

In de Ardense heuvels was het koud en op sommige plekken lag zelfs sneeuw. "Ik rijd liever als het iets warmer is, maar het is wat het is, we moeten het ermee doen", zei Van der Poel voor de start tegen de NOS. "Gelukkig hebben we goede kleren. Als het droog blijft, doet dat al het meeste."

Op 98 kilometer voor de finish was er een valpartij in het peloton waardoor de grote groep verdeeld raakte. Onder meer Van der Poel bijvoorbeeld werd gehinderd en kwam op achterstand te zitten. Een kleine dertig kilometer verder was het peloton weer compleet.

Op La Redoute had echter niemand een antwoord op de versnelling van de 25-jarige topfavoriet van UAE Team Emirates, die al snel een voorsprong van ruim een minuut te pakken had. Die bouwde Pogacar vervolgens alleen nog maar uit.