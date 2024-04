Elektrische auto verwoest door brand, garage en carport huis in vlammen op

Een elektrische auto aan een laadpaal naast een huis aan de Herbergierstraat in Etten-Leur is maandagochtend vroeg in vlammen opgegaan. Ook de garage van het huis en de carport zijn verwoest.

De auto was geparkeerd onder de carport. Het was niet eenvoudig om de elektrische auto te blussen, liet een woordvoerder van de Veiligheidsregio weten. Pas na anderhalf uur was de situatie onder controle. 'Blijf uit de rook!'

De brandweer probeerde met man en macht te voorkomen dat het vuur zou overslaan naar dit huis en het huis daarnaast. Dit lukte. Bij de brand kwam een tijd lang veel rook vrij. De woordvoerder riep buurtbewoners op uit de rook te blijven. De rook en de brandlucht kon volgens de woordvoerder van de Veiligheidsregio tot in het centrum (en verder) van Etten-Leur worden waargenomen. De gezinnen die in de huizen wonen waarnaar het vuur dreigde over te slaan konden zichzelf op tijd in veiligheid brengen. Adviseur gevaarlijke stoffen

De brandweer zette bij het bestrijden van de brand drie brandweervoertuigen, een hoogwerker en een voertuig voor watertransport in. Ook waren meetploegen en een adviseur gevaarlijke stoffen aanwezig. De verwoeste auto werd in een dompelcontainer - een container met water - getakeld, omdat de accu anders kan blijven smeulen en het vuur weer kan oplaaien.

De brand aan de Herbergierstraat in Etten-Leur trekt veel bekijks (foto: Perry Roovers/SQ Vision).