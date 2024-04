Bewoner ontdekte verwoestende autobrand na knal: 'Het leek net een bom'

De schade aan een huis aan de Herbergierstraat in Etten-Leur die een autobrand daar zondagnacht heeft aangericht, is bij daglicht pas goed te zien. De garage, waarvan een kantoor was gemaakt, ging in vlammen op en ook de carport is verwoest. Beneden in het huis staat na het blussen alles blank. "Voorlopig kunnen we hier niet wonen", heeft de bewoner begrepen.

"Ik zag de vlammen voor de voordeur. Toen heb ik iedereen gewekt, hebben we 112 gebeld en zijn we naar de tuin gevlucht. Voor je gevoel duurt het dan heel lang voordat de hulpdiensten er zijn, maar ik denk dat het eigenlijk niet eens zolang geduurd heeft."

De vader van het getroffen gezin werd 's nachts wakker van een knal. "Het leek net een bom, maar misschien lag dat aan de akoestiek." Hij wist niet waar die knal vandaan kwam. Toen hij uit het raam keek, zag hij in eerste instantie niets. Maar korte tijd later zag hij de felle brand en ontdekte hij dat de elektrische auto van zijn moeder in brand stond.

De melding van de autobrand kwam rond kwart voor zes binnen bij de brandweer. "Toen we aankwamen, stond die auto al in de gloria en sloeg het vuur over", vertelt officier van dienst John Braspenning van de brandweer. Bij een verkenning kwamen we erachter dat de brand naar binnen was geslagen. Er is daarop ingezet om uitbreiding van de brand te voorkomen."

Het duurde anderhalf uur voordat de brandweer de brand onder controle had. Het blussen van de brand was volgens John, ondanks het feit dat het ging om een elektrische auto, niet zo lastig. "We beschouwen deze brand als een redelijk normale brand.. Je hebt natuurlijk te maken met het aspect elektriciteit. De batterij in de auto zou voor problemen kunnen zorgen, maar daar hebben we bij deze brand weinig problemen mee gehad."