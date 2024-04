Een fietser of voetganger op de snelweg: 'Eigen veiligheid staat voorop'

De automobilist die zondagmiddag een fietser aanreed op de A16 bij Zevenbergschen Hoek moet zich rot zijn geschrokken. De fietser probeerde rond vier uur vanaf de vluchtstrook de vier rijstroken over te steken bij knooppunt Klaverpolder. De automobilist kon hem niet meer ontwijken. Geluk bij een ongeluk: de fietser kan zijn actie navertellen. In Nederland komen iedere dag mensen op hun de fiets, scooter, scootmobiel of te voet op de snelweg terecht. Volgens Rijkswaterstaat gaat het om vierduizend mensen per jaar.

Hoe komt het dat zoveel mensen op de snelweg belanden, terwijl ze daar niet horen te zijn? Wat moet je doen als je iemand op de snelweg ziet fietsen of lopen? En als je zelf per ongeluk de verkeerde afslag neemt en op de snelweg belandt, hoe kom je er dan zo veilig mogelijk weer vanaf? We vroegen het Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat noemt iedereen die op de snelweg belandt en daar niets te zoeken heeft een 'snelwegwandelaar', dus ook als je op een scooter of fiets zit. En dat snelwegwandelen is levensgevaarlijk, legt een woordvoerder uit.

Slecht zicht

Als fietser of voetganger ben je op de snelweg een stuk minder goed zichtbaar, en dan zit een ongeluk in een klein hoekje. Gevaar is er niet alleen voor de snelwegwandelaars, maar ook voor andere weggebruikers, zoals automobilisten. "Die kunnen schrikken of moeten uitwijken en daar kunnen ongelukken van komen", legt Rijkswaterstaat uit.

Snelwegwandelen kwam vorig jaar in Nederland ruim vierduizend keer voor. "Vooral rond grote steden, zoals Eindhoven en Den Bosch", weet de woordvoerder. Dit jaar ligt dat aantal nog iets hoger, maar dat kan volgens haar ook komen doordat de meldingen beter worden geregistreerd.

Enkele veelvoorkomende oorzaken waardoor mensen per ongeluk op de snelweg terechtkomen, zijn:

Soms hebben mensen gedronken of drugs gebruikt.

Soms gaat het om verwarde mensen.

Mensen die hun navigatie verkeerd hebben ingesteld.

Automobilisten die zonder benzine op de vluchtstrook belanden, besluiten soms naar een tankstation te lopen.

Voor mensen uit het buitenland zijn de regels niet altijd duidelijk, waardoor ze de snelweg op kunnen fietsen zónder door te hebben dat dat niet de bedoeling is.

Wat kun jij doen?

Volgens Rijkswaterstaat is de eigen veiligheid het allerbelangrijkst. Kom je dus per ongeluk met je fiets of scooter op de snelweg terecht, stap dan zo snel mogelijk over de vangrail heen. "Het liefst neem je hierbij je fiets ook mee", zo geeft de woordvoerder aan. "Zodat deze geen obstakel voor auto's kan vormen. Maar jij bent zelf het belangrijkst", benadrukt ze.

"Ook als je iemand anders ziet wandelen of fietsen op de snelweg, staat je eigen veiligheid voorop", gaat ze verder. "Stop niet en stap niet uit, maar bel zodra dat veilig kan 112. De politie kan dan direct naar deze snelwegwandelaar toe om hem of haar in veiligheid te brengen."

