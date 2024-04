Nostalgische stoomtreinen in de Efteling worden na 55 jaar elektrisch

De bekende stoomtreinen in attractiepark de Efteling in Kaatsheuvel worden elektrisch. Het eerste elektrische treintje wordt tijdens de komende Winter Efteling geïntroduceerd, meldt het park maandag.

Het uiterlijk van de treinen blijft hetzelfde. Alleen de aandrijving wordt, na 55 jaar, aangepast. Sinds de komst van de eerste stoomlocomotief, Aagje, rijden de treinen op steenkool.

"Om de nostalgische ervaring van een ritje in de stoomtrein zo veel mogelijk te benaderen zullen showeffecten worden toegevoegd", schrijft het park. "Zo blijft de Efteling Stoomtrein Maatschappij gewoon de Efteling Stoomtrein Maatschappij. "

55 jaar geleden

De eerste stoomtrein werd 55 jaar geleden geïntroduceerd in het park. De treintjes vervoeren iedere dag bezoekers door het park op een route van zo’n drieënhalve kilometer.

De Efteling wil klimaatneutraal zijn in 2030 en zelfs klimaatpositief in 2032. Dat laatste betekent dat het park méér broeikasgassen uit de atmosfeer wil halen dan dat het uitstoot. "Om die ambitie waar te maken is het noodzakelijk om de treinen duurzamer te maken. De Efteling zal de huidige stoomlocomotieven dan ook stapsgewijs elektrificeren."

