Flitsmarathon zit erop: veel boetes uitgedeeld, 21 rijbewijzen afgepakt

Tijdens de flitsmarathon vorige week zijn in het midden en het westen van de provincie 21 rijbewijzen in beslag genomen. Ook werden talloze boetes uitgedeeld. Er werd zeven dagen lang iedere dag op snelheid gecontroleerd, niet alleen overdag, maar ook 's nachts.

De flitsmarathon, een initiatief van de Europese politieorganisatie Roadpol, duurde tot en met zondag, maar het weekend is niet in de cijfers meegenomen.

Flitsmarathon

De politie-eenheid Zeeland-West-Brabant (ZWB) zegt vorige week in totaal 46 snelheidscontroles te hebben gehouden. Het zwaartepunt lag op plekken waar vaak te hard wordt gereden. De 21 rijbewijzen werden dan ook in beslag genomen omdat de bestuurders meer dan vijftig kilometer per uur te hard reden.

De flitsmarathon is eigenlijk precies wat de naam doet vermoeden. De hele week sloegen politiekorpsen uit 29 Europese landen de handen ineen om hardrijders en doorroodrijders te bekeuren. Uiteraard met flitspalen, maar ook met onopvallende snelheidscontroles, laserguns en onopvallende politieauto's.

Boetes

Hoeveel boetes er in totaal zijn uitgedeeld laat de politie in het midden. Wel licht de politie enkele opvallende cijfers toe. Zo zijn tijdens drie controles op de N282 bij Rijen, waar op dat moment wegwerkzaamheden plaatsvonden, in totaal 1583 overtredingen begaan door bestuurders. Dat betekent dat tien procent van de weggebruikers op dat moment in overtreding was, vooral vanwege te hard rijden.

Op de Midden-Brabantweg in Tilburg werden in een uur tijd maar liefst drie rijbewijzen in beslag genomen. Ook in die gevallen reden bestuurders veel te hard..

Wat is dat nou eigenlijk, zo'n flitsmarathon? Dat zie je hier: