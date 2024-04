Brand bij autobedrijf in Roosendaal is aangestoken: scooterrijder gezocht

De brand die begin januari autobedrijf Stifan in Roosendaal in de as legde, is aangestoken. Dat meldt de politie maandag. De politie is nu op zoek naar een scooterrijder die op bewakingsbeelden te zien is. De scooterrijder heeft mogelijk een rol gespeeld bij de brandstichting.

De opsporingsprogramma's Bureau Brabant en Opsporing Verzocht besteden respectievelijk maandag- en dinsdagavond aandacht aan de zaak. Voor zover bekend is er bij de brand niemand gewond geraakt. Brand

De brand bij het bedrijf op het Roosendaalse industrieterrein Majoppeveld-Noord brak uit in de nacht van 2 op 3 januari. Het bedrijfspand en tientallen auto's werden door het vuur verwoest. De man op de scooter kan volgens de politie mogelijk 'meer duidelijkheid' geven over de brand. Het programma Bureau Brabant van Omroep Brabant wordt maandagavond om zeven uur uitgezonden. Opsporing Verzocht van AVROTROS is dinsdagavond om halfnegen 's avonds te zien op NPO2.