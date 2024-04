Uitgebrande elektrische auto staat nog wel even in dompelcontainer

Steeds meer mensen kiezen voor een elektrische auto. Het is duurzamer dan een benzineauto, maar de gevolgen bij een autobrand zijn wel veel groter. Zo ook bij de elektrische auto die maandagochtend in Etten-Leur in brand vloog. De brandweer besloot de auto na het blussen in een dompelcontainer te zetten. “De batterij in de auto kan namelijk voor problemen zorgen”, vertelt Johan Braspenning van de brandweer.

De auto die maandagochtend in brand vloog, stond aan een laadpaal onder de carport. Na anderhalf uur kreeg de brandweer de brand onder controle. Vervolgens werd bergingsbedrijf Van Eijck ingeschakeld om de uitgebrande auto in een container te zetten.

Arnoud Hendrickx is bergingsspecialist bij Van Eijck en hij ziet dit vaak gebeuren. "Een brand met een elektrische auto zie ik een paar keer per week voorbijkomen. Vooral de accu is moeilijk te blussen omdat je er niet goed bij komt", legt hij uit. "Uit voorzorg wordt zo'n elektrische auto daarom vrijwel altijd in een dompelcontainer geplaatst. We doen dan nog geen water in de container."

Voordat Van Eijck de auto in de container meeneemt, doet de brandweer nog een meting. Als de auto nog te warm is, rijdt de brandweer achter de bergingswagen aan zodat ze kan ingrijpen als er onderweg brand zou ontstaan. Op het terrein van Van Eijck blijft zo'n auto vervolgens gemiddeld drie dagen in de container staan.

"Pas als de auto gaat smeulen, vullen we de container met water om deze af te koelen. Dat gebeurt dus niet altijd. En wanneer het gebeurt, vullen we de container niet tot de rand, maar tot de accu onder water staat", legt Hendrickx de werkwijze uit.