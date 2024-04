Man in elkaar geslagen en achtergelaten op straat, daders gezocht

Een man hulpeloos en zwaargewond op straat achterlaten na een zware mishandeling. Het gebeurde in de carnavalsnacht van dinsdag 13 februari aan de Leenderweg in Valkenswaard. In Bureau Brabant werden maandagavond camerabeelden getoond waarop de daders van de mishandeling te zien zijn.

Rond halfdrie liep het latere slachtoffer die nacht op weg naar huis toen hij vlak bij het kapelletje Het Weerderhuys en restaurant Onsz aangesproken werd door een groep van zes jongens. Uit het niets kreeg hij vervolgens een flinke vuistslag in zijn gezicht. Liggend op de grond en buiten bewustzijn werd hij ook nog eens tegen zijn hoofd getrapt. Breuken, kneuzingen en afgebroken tanden

Het slachtoffer liep flinke verwondingen op. In zijn gezicht had hij verschillende breuken en kneuzingen, zijn wenkbrauw was gescheurd en bijna al zijn tanden waren afgebroken. Volgens de politie moest er plastische chirurgie aan te pas komen om een en ander herstellen.

De verwondingen in het gezicht van het slachtoffer (Foto: Bureau Brabant)

Na de zware mishandeling, waar zeker twee van de zes jongens bij betrokken waren, liep de groep weg in de richting van de Bakkerstraat. De politie is op zoek naar de daders. En ook al zijn de camerabeelden niet heel scherp, ze hoopt dat getuigen zich zullen na de uitzending van Bureau Brabant melden.

Foto: Bureau Brabant