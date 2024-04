Meivakantie vanaf Eindhoven Airport: 'Lange rijen zijn verleden tijd'

In de vertrekhal van Eindhoven Airport komt een man aflopen op de camera van Omroep Brabant. Hij wil graag even iets kwijt. Met vrouw en kind vliegt hij vanaf de luchthaven terug naar zijn huis in Griekenland. De Griek is vol lof over zijn heen- en terugvlucht. Alles gaat supersnel en goed hier: "It is the best airport." Hoe anders was dat een paar jaar geleden. Toen stonden er enorm lange wachtrijen. Maar dat is allang verleden tijd, zegt woordvoerster Judith de Roy van Eindhoven Airport.

Het is meivakantie in Brabant en dus druk op Eindhoven Airport. Op een dag als deze komen er zo'n 23.000 passagiers op het vliegveld om te vertrekken of juist terug te keren van een trip. De meivakantie is de start van het drukke zomerseizoen. Maar waar in het verleden vaker sprake was van chaos door technische mankementen of een tekort aan medewerkers, verloopt ditmaal alle soepel op de luchthaven. De auto parkeren in de grote parkeergarage? Geen enkel probleem op een maandagmiddag. En ook in de vertrekhal is het niet overdreven druk.

Online voorbereiden

Het personeelstekort waar het vliegveld, zoals zoveel bedrijven mee te kampen had, is inmiddels opgelost. Volgens woordvoerder Judith de Roy is het vooral van belang dat mensen zich goed voorbereiden op hun reis. Zo kun je thuis al online inchecken voor je vlucht, een parkeerplaats reserveren en een tijdstip kiezen wanneer je door de security check gaat.

Malaga is vanaf Eindhoven Airport de populairste vakantiebestemming. Gevolgd door Londen en Alicante. Het zijn overigens niet alleen vakantiegangers die vanaf de luchthaven vliegen, maar ook expats die op familiebezoek gaan en zakenreizigers. Wie alleen handbagage heeft, kan tegenwoordig heel gemakkelijk met een barcode op de smartphone door de poortjes richting security. Ook daar is het niet overdreven druk en loopt het allemaal erg vlot.

Snel en soepel

Vervolgens komen de reizigers bij de gates waar ze moeten wachten totdat hun vliegtuig vertrekt. De reizigers die aan komen lopen zijn stuk voor stuk goed te spreken over de snelheid waarmee ze door de security kwamen. "Het loopt allemaal snel en goed", zegt een jongeman die in de meivakantie de zon opzoekt in Spanje. Claudia uit Eindhoven zegt dat ze eigenlijk nooit problemen heeft gehad op Eindhoven Airport: "Alleen in de zomer dan is het natuurlijk iets drukker".

Volgens de Roy zijn de meest populaire dagen om te reizen vrijdag, zaterdag en zondag. "Dinsdag is de minst populaire dag om te vliegen, dus dan is het altijd wat rustiger op het vliegveld."