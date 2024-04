Man krijgt boete voor wietplanten in huis waar hij al jaren niet meer woont

Een man uit Tilburg kreeg de schrik van zijn leven toen hij ineens een boete van 1894 euro op de mat vond. In zijn oude huurhuis was in 2019 een hennepkwekerij ontdekt. Alleen woonde de man al 16 jaar niet meer op het adres. Daarom stapte hij naar de rechter.

De 66-jarige man keek raar op toen hij een boete ontving van de gemeente Tilburg waarin stond dat op 12 maart 2019 in het huis aan de Oudenboschstraat een hennepkwekerij was ontdekt. In het huis werden 350 planten gevonden. Volgens de gemeente was de man de huurder van het huis. De man had namelijk een energiecontract lopen bij Enexis op het bewuste adres.

Wat bleek: de Tilburger had zich in 2003 al laten uitschrijven bij de gemeente. Hij vergat echter het energiecontract en het huurcontract van woningeigenaar MVGM op te zeggen. Met de nieuwe huurders had de man afgesproken dat zij de huurovereenkomst en het energiecontract zouden overnemen. De man hoorde sindsdien nooit meer iets over de woning, ook betaalde hij geen huur meer. Hij ging er daarom vanuit dat de huurovereenkomst was overgezet.

Schuldsanering

De gemeente Tilburg besloot op 30 september 2019 om de man een boete van vierduizend euro op te leggen. Omdat hij in de schuldsanering zat hoefde hij maar 1894 euro te betalen. Hij begon met het afbetalen van de boete, maar stapte ook naar de rechter.

En uiteindelijk kwam de zaak terecht bij de Raad van State. Deze hoogste rechter heeft nu geoordeeld dat het Tilburgse college de man ten onrechte als dader heeft aangemerkt en dat ze niet zorgvuldig heeft gehandeld. Ook vindt zij dat er te weinig onderzoek is gedaan. Zo kon eigenaar van het huis, MVGM, geen betaalwijzen van de huur in 2019 laten zien. De huur voor het huis kwam bovendien uit op 1025 euro. Een flinke huursom voor iemand die in de schuldhulpsanering zit.

Kwijtgescholden

De Raad van State heeft besloten de boete kwijt te schelden. En omdat de man al bezig was met afbetalen, krijgt hij de al betaalde bedragen terug van de gemeente. Ook krijgt de Tilburger een vergoeding voor de juridische kosten.