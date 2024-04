Ties gaat viral met zijn zelfgemaakte PSV-jas: ‘Nu wil iedereen er een’

Niet een of twee, maar tien sjaals draagt de 19-jarige Ties van Boxtel als hij naar het PSV-stadion gaat. Die draagt hij niet allemaal om zijn nek, maar hij heeft de sjaals verwerkt in een jas. In zes maanden tijd naaide de tiener uit Schaijk de meest iconische sjaals aan elkaar. Hij maakte er een filmpje van en hij bleek een gat in de markt te hebben gevonden. “Iedereen wil ineens zo’n jas”, zegt hij trots.

Ties is al van jongs af aan groot fan van de Eindhovense voetbalclub. “PSV betekent ontzettend veel voor me”, vertelt hij. “Ik heb al jaren een seizoenkaart. Het is echt mijn club en dat zal het altijd blijven.” Die passie combineerde hij met zijn grote hobby: creatief bezig zijn met tweedehands kleding. Ties heeft een eigen kledingbedrijf, waar hij shirts pimpt met verf. Hij wilde ook eens een keer iets met PSV doen en zo werd het idee geboren. De jas haalde Ties in een kringloopwinkel en de sjaals kreeg hij van bekenden.

"Nu staat de teller op bijna driehonderdduizend views, bizar.”

Zes maanden deed hij erover om er een unieke PSV-jas van te maken. Van de gewonnen Europacupfinale in 1988 tot het PSV-clublied, het staat er allemaal op. Toen Ties het eindresultaat vervolgens op TikTok deelde, ging zijn video compleet viraal. PSV-fans reageerden lovend en zelfs fans van andere clubs waren onder de indruk. “De teller bleef maar lopen”, zegt Ties. “Ik vertelde de eerste dag trots tegen mijn ouders dat vijftigduizend mensen mijn filmpje hadden bekeken. Nu staat de teller op bijna driehonderdduizend, bizar.” Inmiddels is Ties zelfs al bekend in Eindhoven. “Als ik naar het stadion loop, word ik regelmatig herkend en willen mensen met me op de foto. Heel gek eigenlijk.” Een heleboel PSV-fans hebben Ties inmiddels gevraagd of hij ook zo’n jas voor hen kan maken. Maar de jas scoren voor het kampioensfeest zit er niet in. “Het blijft voorlopig bij deze ene jas”, zegt Ties stellig. “Misschien als ik er tijd en ruimte voor heb, dat ik nog versies maak voor andere clubs. Maar deze blijft exclusief", lacht hij. "En ik verkoop hem voor geen goud.”