Fietser (40) krijgt klappen van twee jongens op klaarlichte dag

Een man op de fiets is donderdagmiddag door twee jongens in Tilburg mishandeld, zo meldt de politie maandag. Ze sloegen hem in het gezicht en schopten hem tegen z'n knie. De politie is op zoek naar de daders en naar getuigen.

De man fietste rond vier uur donderdagmiddag op de Dr. Deelenlaan toen twee jongens en een meisje iets tegen z'n fiets gooiden. Hij stapte af en ging het gesprek aan met de jongeren, met de vraag of zij iets gegooid hadden. Vervolgens werd de man door de twee jongens mishandeld. Hij raakte gewond aan zijn kaak en knie. De jongens en het meisje renden na de mishandeling weg in de richting van de Rueckertbaan. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan en de politie onderzoekt de zaak. Zo worden er bijvoorbeeld camerabeelden verzameld. Ook roept de politie de daders op om zich te melden en zoekt ze getuigen.