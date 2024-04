Veel politie op de been na gewapende beroving op station, man opgepakt

Op het Stationsplein in Eindhoven is maandagavond iemand beroofd, daarbij zou een vuurwapen zijn gebruikt. Agenten kwamen in kogelwerende vesten naar het station om de dader op te sporen. Ze doorzochten het station. Ook een trein vol passagiers stond op het punt om te worden gecontroleerd omdat de overvaller zich daar mogelijk zou verschuilen.

Volgens de eerste meldingen vluchtte de verdachte na de overval het station in. Het slachtoffer had het vermoeden dat er een vuurwapen in de rug werd gedrukt maar heeft het vuurwapen niet gezien. De politie kwam met zeven eenheden naar het station, ook een aantal hondengeleiders was opgetrommeld.

Tweede beroving

De politie dacht dat de verdachte in de trein zou zitten, want de overvaller zou tijdens de beroving hebben gezegd dat hij uit Rotterdam kwam. Op het moment dat agenten de trein wilden doorzoeken, kreeg de politie nog een melding van een beroving. Deze keer in een tunnel vlak naast het station van Eindhoven.

De politie heeft in die tunnel vervolgens een verdachte opgepakt. Deze man voldeed aan het signalement en hij had de gestolen spullen van de eerdere overval bij zich, waaronder een mobiele telefoon. De man is meegenomen door de politie. Hij had geen wapen bij zich. Er raakte niemand gewond bij de overvallen.

Onderzoek

In de omgeving is gezocht naar een vuurwapen, maar dat is niet gevonden. "De vraag is of er wel een wapen is gebruikt", laat een woordvoerder weten. De politie doet nog onderzoek, zo worden er camerabeelden van het station bekeken.

Ook waren er twijfels of er sprake was van meerdere daders, maar volgens de woordvoerder van de politie is dat niet het geval.

Omdat het leek te gaan om een beroving met een vuurwapen op een locatie waar veel mensen zijn, schaalde de politie groots op.