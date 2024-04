112-nieuws: fietsers gewond na botsing • Tilburger vast voor witwassen

11.31

De politie is op zoek naar een bestuurder die vorige week doorreed na een ongeluk. Dat ongeluk gebeurde vorige week donderdag, rond kwart over zeven 's avonds. Op de kruising van de Loosbroekseweg met de Langstraat in Nistelrode is een auto in botsing gekomen met meerdere fietsers.

De auto is doorgereden, zonder zich te bekommeren om de fietsers. De bestuurder van een bedrijfsauto heeft de automobilist daarna nog korte tijd achtervolgd, maar kon hem niet zover krijgen om te stoppen. De politie is op zoek naar getuigen die meer weten over het ongeluk en de automobilist. Met name de bestuurder van de bedrijfsauto wordt gevraagd om zich te melden.