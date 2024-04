Huis in Eindhoven beschoten, bloedspoor op de stoep

Op de Satijnvlinderlaan in Eindhoven is vanochtend vroeg een huis beschoten. Dat gebeurde rond vijf uur. Een omwonende hoorde een aantal knallen en meldde dat bij de politie. Agenten troffen in de voordeur meerdere kogelinslagen aan. Voor het huis zijn bloedsporen gevonden.

Aan de voorkant van het huis zitten in totaal zes kogelinslagen: drie in de voordeur en een in de ruit naast de voordeur. Ook in een rolluik en in de gevel zitten kogelinslagen.

Op straat is vermoedelijk een bloedspoor gevonden. Een druppel is door de politie omcirkeld met krijt.

De straat is afgezet is aan beide kanten afgesloten en de politie is met een sporenonderzoek bezig.