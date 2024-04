Stoomtreintjes veroverden vele harten in de Efteling: 'Stukje nostalgie'

Nog heel even en dan mogen Aagje, Moortje en Trijntje stoom gaan afblazen. De nostalgische stoomtreintjes van de Efteling vervoeren al decennialang duizenden bezoekers door het park, maar ook zij moeten mee met hun tijd. Ze worden elektrisch en daarmee zijn de kolen op het vuur binnenkort verleden tijd. Voor veel mensen even slikken, want de stoomtreintjes veroverden in al die jaren de harten van menig bezoeker.

De stoomlocomotieven van de Efteling lijken wel huisdieren. Iedereen heeft aandacht voor ze als ze langskomen en ze hebben zelfs allemaal een naam. De allereerste stoomtrein die al sinds 1969 door het park tuft, is Aagje. Die trein reed in het begin vanaf het Sprookjesbos een halve cirkel om het park naar het Café-Restaurant en weer terug.

In de jaren 70 en 80 gingen ook de treintjes Moortje en Neefje rijden. Het spoor werd doorgetrokken, waardoor bezoekers voortaan een rondje door het park konden maken. En in die tijd was er in de wagons een audiotour te horen, zodat je wist langs welke attracties je reed.

De vierde stoomtrein die in 1992 in het park ging rondrijden was Trijntje. Waar de andere locomotieven echte stroomtreinen waren, werd deze speciaal voor het park gebouwd. Een paar jaar later werd het spoor helemaal vernieuwd en kwam het Sprookjesstation bij de Droomvlucht erbij. Niet veel later ging trein Neefje met pensioen.

Ongelukken op het spoor

Wie ooit een ritje heeft gemaakt in een van de stoomtreintjes weet dat je te voet nog sneller aan de andere kant van het park bent. Toch zijn er in de afgelopen jaren ook ongelukken gebeurd. Zo botste er vorig jaar nog een draaiende betonwagen op een stoomtreintje. In 2000 kwam er een kind onder een van de treinen. En in de jaren 90 overleed er zelfs een man toen hij onder een trein kwam.

Stoom en geur blijft

Maar in het algemeen zorgen de stoomtreintjes vooral voor blije gezichten in het park. Dat de oude bakbeestjes straks elektrisch zijn, doet de meeste bezoekers van het park dan ook een beetje pijn.

“Onwijs jammer vind ik het. Die oude stoomtreinen met die kolen horen gewoon bij de Efteling”, zegt Quincy van Veen. En ook Dienella Dordregter moet er even van slikken. “Ze moeten mee met de tijd en dat vind ik goed, maar er verdwijnt wel een stukje nostalgie”, zegt ze. “Nu zien we die stoompluimen nog. Ik ben heel benieuwd hoe het straks wordt.”

Maar die rookwolken zullen we ook wel blijven zien én ruiken, belooft de Efteling. “We willen het authentieke gevoel behouden en hebben echt de tijd genomen om te bedenken hoe we dat gaan doen”, zegt Efteling-woordvoerder Steven van Gils. “Natuurlijk wordt het een beetje anders, maar met speciale effecten gaan we ervoor zorgen dat het nog steeds ruikt en klinkt als een stroomtrein.”

Bekijk hier hoe de originele stoomtreinen nu nog door de Efteling rijden: