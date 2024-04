Huis onder vuur genomen: meerdere kogelgaten in voordeur, ruit en rolluik

Een huis op de Satijnvlinderlaan in Eindhoven is dinsdagochtend vroeg beschoten. Dat gebeurde rond vijf uur. Een omwonende hoorde een aantal knallen en meldde dat bij de politie. Agenten troffen in de voordeur meerdere kogelgaten aan. Voor het huis leken in eerste instantie bloedsporen te zijn gevonden. Even later bleek het te gaan om verf.

De forensische specialisten van de politie hebben het 'bloedspoor' wel onderzocht. Aan de voorkant van het huis zitten in totaal zes kogelinslagen: drie in de voordeur en een in de ruit naast de voordeur. Ook in een rolluik en in de gevel zitten kogelgaten. Volgens de politie woont in het huis een gezin. In de voortuin staan ook kinderfietsen. Er raakte niemand gewond.

Foto: SQ Vision

De straat is afgezet en is aan beide kanten afgesloten. De politie is met een sporenonderzoek bezig. Daarbij wordt ook een speurhond ingezet.

Volgens mensen in de straat zou er geschoten zijn vanaf een rijdende scooter of een motor. De bewoners van het beschoten huis zorgen niet voor overlast. Wel zouden er veel mensen in- en uitlopen.

