Mazelen gaan rond onder arbeidsmigranten, experts verwachten nieuwe golf

We moeten ons in Nederland voorbereiden op een mazelengolf. Daarom moet de overheid extra maatregelen nemen. Dat adviseren experts van het Outbreak Management Team (OMT), volgens de Volkskrant. Over een paar jaar zitten er meer kinderen die niet gevaccineerd zijn op middelbare scholen in strenggelovige gemeenten. Aanleiding voor het advies is de mazelenuitbraak in Eindhoven.

Mazelen is vooral gevaarlijk voor jonge kinderen. Broertjes en zusjes van kinderen met mazelen moeten daarom niet naar het kinderdagverblijf gaan tot het einde van de incubatietijd. Dat is de periode waarin ze besmet zouden kunnen zijn maar nog niet ziek zijn geworden. Dit adviseert het OMT, dat we allemaal nog kennen van de coronaperiode, aan de Tweede Kamer. Het OMT adviseert ook om groepen binnen een kinderdagverblijf bij een besmetting zo veel mogelijk van elkaar te scheiden. De overheid moet daarnaast extra vaccins kopen en de leeftijd voor de tweede mazelenprik omlaag doen, van 14 jaar naar 3 jaar. Dat schrijft de Volkskrant. In de regio Eindhoven is sinds enkele weken een mazelenuitbraak. Ten minste 57 mensen in Zuidoost-Brabant zijn op dit moment besmet. Het zou in regio Eindhoven gaan om twee verschillende groepen van besmettingen, zogenoemde clusters, die toevallig in dezelfde regio zijn opgedoken. Bij een van deze clusters was een groepje arbeidsmigranten uit Roemenië de bron. In maart werden in Roemenië ruim vierduizend gevallen van de mazelen gerapporteerd. De bron van het tweede cluster in de regio Eindhoven is niet bekend.

Snelle verspreiding Mazelen zijn heel besmettelijk. Eén zieke kan ongeveer vijftien ongevaccineerde mensen besmetten, die ook elk weer vijftien anderen kunnen aansteken. Het virus verspreidt zich veel sneller dan bijvoorbeeld het coronavirus.