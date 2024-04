GGD gaat op één kinderdagverblijf kinderen eerder inenten tegen mazelen

De GGD Zuidoost-Brabant gaat op één kinderdagverblijf kinderen vanaf zes maanden vaccineren. Dat is vroeger dan voorheen. Tot nu toe werden namelijk alleen kinderen vanaf veertien maanden gevaccineerd. Ook oudere kinderen op hetzelfde kinderdagverblijf, die nog geen BMR-prik hebben gehad, krijgen alsnog de kans om deze te nemen.

Volgens de GGD wegen in deze specifieke situatie de voordelen van een vroegtijdige bescherming op tegen de nadelen van een iets minder goede bescherming op de langere termijn. Om welk kinderdagverblijf het gaat is niet bekendgemaakt. "Dat doen we vanwege de privacy en zodat die ouders in alle rust een keuze kunnen maken", zegt GGD arts Ronald ter Schegget.

Aantal besmettingen opgelopen

Het aantal besmettingen van mensen met mazelen is dit jaar opgelopen tot 46. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM die donderdag zijn gepubliceerd. Het gaat om 43 gevallen in Zuidoost-Brabant en 3 patiënten in Midden- en Noordoost-Brabant. Ernstig zieken zijn er niet, zegt Ter Schegget: "Wij hebben contact met ouders en alle kinderen zijn goed hersteld."

De GGD hield tot nu toe de grens van veertien maanden aan omdat kinderen dan zo goed en lang mogelijk beschermd zijn tegen het virus. Kinderen krijgen vanaf veertien maanden een oproep voor de inenting tegen mazelen. Het gaat om de BMR-vaccinatie (bof, mazelen en rodehond). Bij sommige mensen kunnen de mazelen leiden tot een hersenvliesontsteking of longontsteking. In dit geval kiest de GGD ervoor om eerder te vaccineren. "In dit geval denken we dat de kans tot verdere verspreiding groot is. Daarom maken we deze keus", aldus de GGD arts.

Het aantal besmettingen in Europa nam vorig jaar al toe. Vooral in Oost-Europa waren in het najaar van vorig jaar veel meldingen van mazelen. Het RIVM acht de kans dan ook groot dat de komende weken in Nederland meer mensen besmet raken met het mazelenvirus. Toch is er volgens de instantie geen sprake van een uitbraak. "We hebben te maken met een zogeheten cluster, een groep van besmette mensen. We kennen de bron en tot nu toe komen die allemaal uit datzelfde cluster."

Volgens het RIVM zijn de mensen die de infectieziekten hebben opgelopen schoolgaande kinderen en hun directe contacten, een aantal arbeidsmigranten uit Oost-Europa en een reiziger uit Oost-Europa.

