Aantal mensen met mazelen stijgt: 46 besmettingen

Het aantal mensen met mazelen in Brabant is sinds begin dit jaar opgelopen tot 46. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM die donderdag zijn gepubliceerd. Het gaat om 43 gevallen in Zuidoost-Brabant en 3 patiënten in Midden- en Noordoost-Brabant.

Het aantal besmettingen in Europa nam vorig jaar al toe. Vooral in Oost-Europa waren in het najaar van vorig jaar veel meldingen van mazelen. Het RIVM acht de kans dan ook groot dat de komende weken in Nederland meer mensen besmet raken met het mazelenvirus. Toch is er volgens de instantie geen sprake van een uitbraak. Volgens het RIVM zijn de mensen die de infectieziekten hebben opgelopen schoolgaande kinderen en hun directe contacten, een aantal arbeidsmigranten uit Oost-Europa en een reiziger uit Oost-Europa. De GGD Zuidoost-Brabant en GGD Hart voor Brabant zijn na de meldingen meteen gestart met bron- en contactonderzoek. Ouders van de getroffen school zijn geïnformeerd en er zijn vaccinaties aangeboden. Op 26 maart stond het aantal meldingen in Zuidoost-Brabant op 28 besmettingen. Toen ging het vooral om ongevaccineerde kinderen van rond de vijf jaar. De aantallen van het RIVM zijn de meldingen tot en met eind maart. Ze kunnen nog stijgen, omdat sommige meldingen later binnen komen. DIT VIND JE VAST OOK INTERESSANT Deze arts legt uit of we ons zorgen moeten maken over mazelen Je baby laten vaccineren tegen de mazelen, dit is waarom dat niet kan